فريدريس فون: تدخل المانيا لوقف إهدار الوقت بالتفاوض مع الوفاق التي لن تضع حداً للأزمة الليبية

ليبيا – إعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني والدبلوماسي الأسبق فريدريس فون أن استمرار الأزمة الليبية أو بالأحرى حالة الفوضى الضاربة في البلاد أمراً بات غير مقبول.

فريدريس فون لفت في تصريح لـ صحيفة “البيان” إلى أن استمرار التفاوض التقليدي مع “ الأطراف المتنازعة “ مضيعة للوقت قد تؤدي لتهديد الأمن الأوروبي من جهة الحد الجنوبي الذي بات مفتوحاً أمام المهاجرين لذلك تدخلت ألمانيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ودعم إيطاليا وفرنسا لوقف “إهدار الوقت” بالتفاوض مع طرف لن يضع حداً للأزمة الليبية كونه مستفيداً من هذا الوضع يتمثل بـ”حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج.

وأضاف” أن السراج مدعوم من تركيا ومن مصلحة أنقرة لي ذراع أوروبا بالمهاجرين وتهديد حدودها من جهة الشرق تركيا وسوريا- ومن جهة الجنوب ليبيا لهذا تحرك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس آخر الشهر الماضي بدعم أممي بزيارة ليبيا والتنسيق لمؤتمر جامع في برلين يتم الإعداد له حالياً بخطى متسارعة”.

كما أكد على أنه سيتم دعوة جميع الأطراف للحوار تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة ألمانية- فرنسية- إيطالية وسيكون محور المفاوضات قطع طريق التدخل التركي في ليبيا ووقف تمدد الجماعات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية