مفوضية اللاجئين تكشف أرقاما مخيفة للاجئين والنازحين في ليبيا

أعلنت عنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن أرقام كبيرة حول عملها في ليبيا، وبلغ عدد الليبيين النازحين داخليا بسبب أعمال العنف والاشتباكات المسلحة أكثر من 300 ألف مواطن نازح داخلياً، بينما عاد أكثر من 440 ألف نازح إلى ديارهم على مدار السنوات الماضية .

وكشفت المفوضية أن أكثر من 44 ألف مهاجر غير قانوني وطالب لجوء مسجلين لديها في ليبيا، فيما يقبع أكثر من 1200 طالب لجوء في مركز التجمع والمغادرة التابع للمفوضية، وأشارت المفوضية إلى أن 9892 مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية أغلبهم عبر قوارب الهجرة فيما أجلت المفوضية أكثر من 5000 مهاجر من ليبيا منذ نوفمبر 2017 تم إعادة توطين 760 منهم في دول أخرى غير الدول الأصل .

وتمكنت المفوضية بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي من الإفراج عن 1689 مهاجر خلال العام الجاري 116 منهم من مركز احتجاز طريق السكة، وقدمت لهم مساعدات مالية ومواد إغاثية أساسية، كما تقوم المفوضية بتوفير استشارات طبية داخل مراكز الاحتجاز ومقرها الرئيس .

وكشفت المفوضية عن سعيها لتنفيذ مشاريع سريعة التأثير بهدف خلق بيئة تساعد على التعايش السلمي بين النازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فيما لا تزال تطالب بتوفير الدعم المالي اللازم لتمويل مشاريع بميزانية تبلغ 88.2 مليون دولار بعجز بلغ 35 مليون دولار .

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