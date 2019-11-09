الجيش الليبي يتقدم في سوق الخميس – امسيحل..وفرار قوات الوفاق

أكد مدير المكتب الإعلامي للكتيبة 642 مشاة بالجيش الليبي أبوبكر المعتمد دويهش، تحقيق قوات الجيش تقدمات كبيرة، السبت، في منطقة (سوق الخميس- امسيحل) شرقي العاصمة طرابلس.

وأوضح دويهش، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مناطق متقدمة من المحور إلى ما بعد منطقة مصنع الأسمنت، وعدلت من مواضعها وتمركزاتها، وسيطرت على أماكن ارتكاز ورصد قوات الوفاق في “التبة”، مع تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بحسب قوله.

وقال مدير المكتب الإعلامي للكتيبة 642، إن قوات الجيش الليبي أجبرت قوات الوفاق على الفرار من منطقة سوق الخميس، مؤكدا أن العملية تمت وفق الخطة الموضوعة سلفا.

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