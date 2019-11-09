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صبراتة تطلق مهرجانها للميز الشعبي والتراث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم أهالي وفرسان منطقة العلالقة بطريق المشتل بمدينة صبراتة مهرجانا للميز الشعبي للفروسية والتراث والأصالة بمناسبة اختتام موسم الصيف للفروسية حيث امتد المهرجان يومين.

جاء المهرجان بمشاركة أكثر من 15 عقدا من عقود الخيل من مدينة صبراتة، والهدف منه لم شمل أبناء المدينة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن محاولة رسم البسمة على وجوه الأطفال والشباب بالمدينة .

وتعد إقامة مثل هذا النوع من المهرجانات في مدينة صبراتة تجسيدا حقيقيا لتمسك أهالي المدينة بتراثهم وأصالتهم فيما يتعلق بالميز الشعبي والفروسية ومدى حرصهم على إحياء مثل هذه العادات وبقائها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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