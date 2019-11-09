ارتفاع إصابات الألعاب النارية إلى 34 حالة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إصابة 34 شخصا جراء الألعاب النارية التي جرى إطلاقها احتفالا بالمولد النبوي الشريف

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أنه وبحسب الإحصائيات المسجلة بمستشفى الحروق والتجميل فقد بلغ عدد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية حوالي 23 حالة منهما اثنتان تعرضتا لبتر في الأطراف إلى جانب حالة واحدة تعرضت للحرق، أما باقي الحالات فقد غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وبحسب الإحصائية المسجلة بمستشفى العيون فقد بلغ عدد الحالات المصابة 11 حالة خاصة بين الصغار ليصل العدد الإجمالي إلى 34حالة.

يشار إلى أن مكتب الإعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، كان قد أعلن الجمعة عن استقبال المستشفى 23 حالة حروق، نتيجة لاستخدامهم الألعاب النارية.

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