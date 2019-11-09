اخبار ليبيا الان

ارتفاع إصابات الألعاب النارية إلى 34 حالة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إصابة 34 شخصا جراء الألعاب النارية التي جرى إطلاقها احتفالا بالمولد النبوي الشريف

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أنه وبحسب الإحصائيات المسجلة بمستشفى الحروق والتجميل فقد بلغ عدد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية حوالي 23 حالة منهما اثنتان تعرضتا لبتر في الأطراف إلى جانب حالة واحدة تعرضت للحرق، أما باقي الحالات فقد غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وبحسب الإحصائية المسجلة بمستشفى العيون فقد بلغ عدد الحالات المصابة 11 حالة خاصة بين الصغار ليصل العدد الإجمالي إلى 34حالة.

يشار إلى أن مكتب الإعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، كان قد أعلن الجمعة عن استقبال المستشفى 23 حالة حروق، نتيجة لاستخدامهم الألعاب النارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك