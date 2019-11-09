المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر في بنغازي

انطلقت صباح السبت أعمال المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر بفندق تيبستي في بنغازي.

وتضمن المؤتمر أربع محاور رئيسية وهي ( القوانين ،المعايير، التدريب القيادي ، التجربة الليبية)

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الطبية الليبية العامة في المستشفيات بعد أن تم اعتماد عام 2020 عاما للتطوير والتدريب من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة.

وتم خلال المؤتمر عرض 19 ورقة بحثية قدمها المتخصصون بعد أن تم إجازتها من اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث استمرت فعاليات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، وقد وفر المؤتمر مناخا مناسبا الأكاديميين والممارسين من العناصر الطبية لتبادل الخبرات والتطوير.

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