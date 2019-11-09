اختطاف رئيس جامعة الزيتونة

تعرض الدكتور “عبد الفتاح المالطي” رئيس جامعة الزيتونة بترهونة، ورفيقه الأستاذ “أحمد مسعود” المسجل العام للجامعة للاختطاف اليوم السبت على طريق سرت – الجفرة .

ووفقا لما ورد على وكالة النباء الليبية بنغازي فقد كان المختطفَان في طريقهما إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل لمتابعة بعض الاجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزراة التعليم بالحكومة المؤقتة.

وأضافت الوكالة أن مجموعات مسلحة تابعة لمصراتة تقف وراء الاختطاف، من جهتها دعت إدارة جامعة الزيتونة وزارة التعليم والحكومة الليبية المؤقتة، بالتدخل عاجلا لإطلاق سراحهما، مطالبة الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لضمان سلامتهما ومنع أي انتهاكات قد ترتكب بحقهما.

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