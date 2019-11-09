حسني بي يرد على قرار السراج بشأن العملة المطبوعة بروسيا

حسني بي:

دعوة السراج هذه ليست الا ” قرار مزيدا من الانقسام و معاقبة 50% من الشعب “.

للاسف …..

طلب و ان نفذ يخلق مزيدا من الانقسام و التجاذب .

المتضرر الأول و الأخير هو المواطن . و هنا نتحدث عن 50% من الشعب .

للاسف السراج و من خلفه و معه يعملون بإطالة الحرب وخلق انقسام مؤسستي .

حجة السيد الحبري لطبع النقد ” فقدان النقد بالمصارف “

من خلال ما تقدم به مصرف ليبيا من تقرير نهاية أكتوبر 2019 ………

1- تم بيع ما قدره 8.02 مليار دولار بسعر 1.400 مضاف له رسم 2.350 ( معدل عام السنة)

2- تم بيع ما يتعدى 6 مليار دولار بسعر 1.400

3- لم يظهر ما نشر المبالغ المباعة من المركزي حيث التقرير اختسر على المصارف التجارية دون المصرف المركزي

4- يمكننا تقدير ما تم بيعه من المركزي بما قدره 7 مليار دولار منها 5 مليار دعم المحروقات و 2 مليار ” الله و اعلم”

الاجمالي 14 مليار عن طريق مصارف تجارية و 7 من خلال المركزي

” الاجمالي 21مليار دولار ”

8 مليار دولار حققت سعر صرف 11.2 مليار دينار بالاضافة الى رسم صرف 18.880 مليار دينار.

8 مليار دولار حققت إجمالي 30 مليار دينار .

بالمقابل ما تبقى 13 مليار دولار من إجمالي 21 مليار دولار و تم بيعه 13 مليار بسعر 1.400 بل ما هو دعم بيع بسعر 0.300 للدولار .

13 مليار دولار تم بيعها بأقل من 18 مليار دينار (بل اقل من 15 مليار بسبب الدعم)

الخلاصة :

– 8 مليار دولار تحقق 30 مليار دينار

13 مليار دولار تحقق حد أقصى 18 مليار دينار ( بل تحقق حقا اقل من 15 مليار دينار )

فيما لو توجد سعر الصرف أو رسم الصرف على جميع المعاملات كنا حققنا :

وفرة السيولة حتى لا تعطى حجة لطباعة نقد.

يمكن تقليص الرسم إلى ما دون 3.000 بل ممكن إلى 2.500 و منها تنخفض الاسعار و ينخفض التضخم و يقوى الدينار 35% اقل تقدير.

قرار السراج الموجه للسيد الكبير “قرار سيء” و بدلا مما طلب كان عليه إقرار توحيد الرسم على جميع المعاملات واستبدال الدعم و منها تخفيض الرسم الى ما قظ يصل 2.500 دينار للدولار و توفر السيولة بالهبل .

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