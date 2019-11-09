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حسني بي يرد على قرار السراج بشأن العملة المطبوعة بروسيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

حسني بي:

دعوة السراج هذه ليست الا ” قرار  مزيدا من الانقسام و  معاقبة 50% من الشعب “.

للاسف …..
طلب و ان نفذ يخلق مزيدا من الانقسام و التجاذب .
المتضرر  الأول و الأخير هو المواطن . و هنا نتحدث عن 50% من الشعب .

للاسف السراج و من خلفه و معه يعملون بإطالة الحرب وخلق انقسام مؤسستي .

حجة السيد الحبري لطبع النقد ” فقدان النقد بالمصارف “

من خلال ما تقدم به مصرف ليبيا من تقرير نهاية أكتوبر 2019 ………
1- تم بيع ما قدره 8.02 مليار دولار بسعر 1.400 مضاف له رسم 2.350 ( معدل عام السنة)
2- تم بيع ما يتعدى 6 مليار دولار بسعر  1.400
3- لم يظهر ما نشر المبالغ المباعة من المركزي حيث التقرير اختسر  على المصارف التجارية دون المصرف المركزي
4- يمكننا تقدير ما تم بيعه من المركزي بما قدره 7 مليار دولار منها 5 مليار دعم المحروقات و 2 مليار ” الله و اعلم”

الاجمالي 14 مليار عن طريق مصارف تجارية و  7 من خلال المركزي
” الاجمالي 21مليار دولار ”

8 مليار دولار حققت  سعر صرف 11.2 مليار دينار  بالاضافة الى رسم صرف 18.880 مليار  دينار.
8 مليار دولار حققت إجمالي 30 مليار دينار .

بالمقابل ما تبقى 13 مليار دولار من إجمالي  21 مليار دولار و تم بيعه 13 مليار  بسعر 1.400  بل ما هو دعم بيع بسعر 0.300 للدولار .
13 مليار دولار تم بيعها  بأقل  من 18 مليار  دينار (بل اقل من 15 مليار بسبب الدعم)

الخلاصة :
– 8 مليار دولار تحقق 30 مليار دينار

  • 13 مليار دولار تحقق حد أقصى 18 مليار دينار ( بل تحقق حقا اقل من 15 مليار دينار )

فيما لو توجد سعر الصرف أو رسم الصرف على جميع المعاملات كنا حققنا :

  • وفرة السيولة حتى لا تعطى حجة  لطباعة نقد.
  • يمكن تقليص الرسم إلى ما دون 3.000 بل ممكن إلى 2.500 و منها تنخفض الاسعار و ينخفض التضخم و يقوى الدينار 35% اقل تقدير.

قرار السراج الموجه  للسيد الكبير  “قرار سيء”   و  بدلا مما طلب كان عليه إقرار  توحيد الرسم على جميع المعاملات واستبدال الدعم و منها تخفيض الرسم الى ما قظ يصل 2.500 دينار للدولار و توفر السيولة بالهبل .

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المشهد

المشهد

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