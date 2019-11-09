متسببا في انقطاع الكهرباء..مصرع إفريقي حاول سرقة أسلاك في الساعدية

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الساعدية، بسبب الاعتداء على مكونات الشبكة بقطع الأسلاك، لافتة إلى أنه تم العثور على جثة الشخص الذب قام بقطعها.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، السبت، قالت الشركة العامة للكهرباء: “تلقينا بلاغا من مدير إدارة توزيع الجفارة، بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية، منذ ليلة الجمعة الماضية، وأثناء الكشف اتضح وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، ووجود شخص متوفي اتضح أنه من إحدى الدول الإفريقية، وبجانبه آلة قطع الأسلاك”

ورجحت الشركة أن الشخص المشار إليه توفي بعد سقوطه من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الاسلاك، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

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