شركة «السهم» توقف خط طرابلس مطار مصراتة موقتا

أوقفت شركة السهم للنقل العام رحلاتها على خط طرابلس مطار مصراتة موقتا، مرجعة السبب إلى «ارتباطها ببعض الالتزامات المسبقة».

وقالت الشركة في بيان إنها نعتذر عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا اعتبارا من يوم غد الجمعة، الثامن من نوفمبر، مع التركيز على المشروع الرئيس للشركة وهو حافلة المدينة (حافلتي) والذي بدأ فعليا تشغيل الخط الأول فيه (مستشفى القلب – جزيرة سوق الثلاثاء) من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى.

وبدأ تسيير الحافلات في الخط الأول على مدار اليوم لتدريب السائقين، وحساب زمن التقاطر ومعرفة نوع العوائق وساعات الذروة وأماكن الازدحام وتركيب لافتات التوقف، ومن ثم سيتم تدشين الخط لاستقبال الركاب، وفق بيان الشركة، المنشور عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

وأضافت أنه سيتم إطلاق تطبيق «حافلتي» للهواتف النقالة لمساعدة الركاب في معرفة الخطوط والمسارات وأرقام محطات التوقف وتتبع حركة الحافلات والدفع الإلكتروني.

وكان مدير عام الشركة أبوبكر قرمان، شدد في تصريحات لـ«فرانس برس» على أهمية مشروع حافلة المدينة «لاستعادة خدمة النقل العمومي في طرابلس، وتخفيف الأعباء الناتجة عن غيابها»، مشيرا إلى أن المشروع الذي انطلق في أكتوبر الماضي «موجه إلى الطبقة العاملة الأكثر استخدامًا للمواصلات، وسيساهم في خفض الازدحام المزمن في فترة الذروة».

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وتوقع أن يساهم المشروع بشكل ملحوظ في التخفيف على الحكومة في عملية دعم المحروقات التي تكلف الخزانة العامة المليارات كل عام، منوها بأنه تم اختيار طرابلس لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كونها تضم أكثر من ثلث سكان ليبيا.

وأضاف أن «البنية التحتية للطرق الرئيسية في طرابلس لا تعاني مشاكل كبيرة جدًّا… نحن بحاجة فقط إلى تطبيق قانون المرور وبناء مواقف سيارات خاصة لمنع الازدحام نتيجة الركن الفوضوي».

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