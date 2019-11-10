“هيئة البيئة بنغازي” تعلن عدم منح الإذن بتشغيل محرقة النفايات الطبية

أعلن مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي، وليد الهلالي، أن الهيئة لم تصدر تقريرها النهائي، الذي يمنح الموافقة على تشغيل محرقة النفايات الطبية في مركز بنغازي الطبي.

واشترط الهلال في تصريحه، لن يتم منح الموافقة، إلا بعد الخضوع للاشتراطات الصحيحة المتبعة في هذا الخصوص، وأن تسعى إدارة المركز إلى توفير التقنيات الحديثة.

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي، وفقا لما نشرته وكلة الأنباء الليبية وال بنغازي: “قمنا بتشكيل فريق من الهيئة العامة للبيئة برئاسة عضو المجلس التسييري بيلدية بنغازي، ومسؤول الملف البيئي بالمجلس مهندس أحمد الطيرة، وعضوية كلاً من الخبير في مجال البيئة دكتور فرج المبروك، ورئيس قسم المراقبة والتفتيش بالهيئة منى العرفي، والموظفة في القسم انتصار المجبري، ورئيس قسم الأذونات والإفراجات عبدالحفيظ القنين” .

وأضاف الهلالي، إن المحرقة الموجود ذات مواصفات ممتازة وقدرتها الاستيعابية تمكنها من حرق قرابة 450 كيلوغرام من المخلفات الطبية في الساعة.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي، إن الهيئة اشترطت تشغيل المحرقة لمدة أسبوع متواصل، لأجل التأكد على العمل بشكل مستمر، دون أي أعطال لكونها لم تُستخدم منذ أكثر من 20 عاما.

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