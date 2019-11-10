ضبط شاحنة مُحمّلة بالأسماك الفاسدة في صرمان

ضبط عناصر النجدة والسيطرة بمدينة صرمان، كمية من الأسماك كانت محملة على متن شاحنة مبردة، بعد الاشتباه في عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، ومن خلال الكشف الظاهري، تبيّن تغيّر في لونها مع وجود تشوهات وفقدان لبعض أجزاء السمك نتيجة سوء مناولة وتخزين مع إنبعاث رائحة كريهة.

وتمت عملية الضبط، بحضور مدير فرع جهاز الحرس البلدي صرمان ورئيس مكتب النجدة والسيطرة بصرمان، وعليه تم إعداد تقرير مفصل، وإحالة الكمية والشاحنة لفرع جهاز الحرس البلدي صرمان، لاتباع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكمية التي تم ضبطها.

وأشار مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في الزاوية، إن إحكام القبضة الرقابية مستمرة في مدينة الزاوية، بالتعاون مع فروع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية داخل الحدود الإدارية للمكتب بمدينتي الزاوية و صرمان.

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