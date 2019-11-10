الوفاق: شركة فاغنر الروسية تدير معركة “قوات حفتر” في طرابلس

ذكر الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إن من يدير معركة “قوات حفتر” بحسب وصفه، هُم “مرتزقة من روسيا”.

وأضاف المجعي، في حديثه لقناة “الحرة” إن عدد “المرتزقة الروس” الذين يقاتلون ضد قوات الوفاق، 500 عنصر، وأن أول ظهور لـ”مرتزقة شركة شركة فاغنر الروسية”، بدأ في شهر سبتمبر الماضي، جنوب طرابلس.

وتابع الناطق بسام قوات الوفاق حديثه، أن الشركة الروسة، قدّمت خبراء واستشاريين، ورماة على الأسلحة النوعية والحرارية والهاون، وتقديم الخطط وتحديد المواقع للجيش الوطني، الذي وصفه بـ”قوات حفتر”.

من جهته، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن ما تُروّج لهُ حكومة الوفاق، حول وجود مقاتلين روس، يقاتلون مع الجيش، يفتقر إلى الأدلة الملموسة.

وأوضح المحجوب في تصريحه لقناة “الحرة”، إن حكومة الوفاق تعمل على تعتيم خسائرها في معركة طرابلس، عبر الترويج للأخبار غير الصحيحة.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، إن حكومة الوفاق ما تزال تطرح المبادرات وترسل وسطاء إلى قيادة الجيش، وتحاول أن تجد تسوية وتطلب الموافقة على مبارداتها، وفي وقت نفسه تبثّ الإشاعات لتشويه الجيش الوطني.

وأشار المحجوب، إن هذا الاتهام القديم، تم تكراره في معارك الجيش بمدينة بنغازي، قبل تحريرها من الإرهابيين، ولم تُقنع الرأي العام، لأنها قديمة واعتادت الأطراف الرافضة للجيش، على بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة.

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