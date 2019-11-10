“تسييري إجخرة” يناقش مشروع مختبر مراقبة التلوث البيئي

استقبل رئيس وعضو المجلس التسييري إجخرة، رئيس فريق مشروع إنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات الدكتور خليفة محمد عبدالناصر، الذي يقوم بزيارة البلدية، لبحث الملفات البيئية بالبلدية.

وعقد اجتماع بقاعة المجلس التسييري إجخرة، حضره رئيس وعضو المجلس التسييري ورئيس المجلس التسييري أوجلة ومدير إدارة الخدمات الصحية إجخرة ومدير مستشفي جالو المركزي مع رئيس فريق عمل مشروع إنشاء المختبر.

وتناول الاجتماع عرضا توضيحيا قدّمه رئيس فريق عمل المشروع، لتوضيح ما سيحتويه المختبر من معامل وأجهزة وأنواع التحاليل والاختبارات.

وأشار رئيس الفريق ، أن المختبر سيعمل على تحاليل الهواء والماء والتربة، إضافة إلى تحاليل الإشعاعات أو ما يسمى بـ”النورم”، وسيعمل المختبر على أن يكون المكان الذي يغطي ما يطلبه أهالي المنطقة، من تحاليل واختبارات للعمل على الحد من التلوث ومعالجته.

وأوضاف رئيس فريق مشروع إنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات، إن المختبر سيوفر فرص عمل لعدد من مواطني مدن الواحات، موضحا أن المشروع وصل الآن في مرحلة الرفع المساحي وإجراء التصاميم والخرائط الهندسية، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، وبعدها ستقوم المؤسسة باختيار الشركة المناسبة لبنائه.

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