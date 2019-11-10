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مستشفى تاورغاء العام يختتم أعمال اليوم العالمي لمكافحة اللشيمانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم مستشفى تاورغاء العام، أعمال اليوم العالمي لعلاج ومكافحة مرض اللشيمانيا الجلدية الذي أشرفت عليه إدارة المستشفى، بمشاركة أطباء ومختصين من مختلف المدن الليبية.

ويعدّ هذا الإشراف والتنظيم  لمستشفى تاورغاء، هو الأول منذ سنوات، بهدف الوعي المجتمعي لهذا المرض الذي تفشّى في عدّة مناطق ومدن ليبية، وإمكانية القضاء عليه بالطرق العلمية الصحيحة.

وفي وقت سابق، أعلن المستشفى عن استلامه سيارة إسعاف مُقدّمة من المجلس المحلي تاورغاء، ضمن المساعي لدعمه على النهوض ولتقديم الخدمات الصحية لأهالي المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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