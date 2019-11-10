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الجيش السوداني ينفي إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نفت القوات المسلحة السودانية يوم السبت ما سمتها مزاعم تقرير أممي بإرسال السودان ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال بجانب قوات الجيش الليبي.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إنّ ”هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية“.

وأشار الحسن، في بيان صحفي نقلته قناة ”طيبة“ الفضائية، أنّ ”قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية“.

وأكد أنّ ”الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم“، مؤكدًا أنّ ”الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة“.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • الخوان يفبركون الاخبار الوهمية للتقليل من حجم انتصارات الجيش الوطنى ومع ذلك من حق قوات التحالف العربى ضد الارهاب مساعدة الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الارهاب وهو ما يتفق مع قرارات مجلس الامن ولا يخالفها فوجود ارهابيين داخل ليبيا امر معترف به دوليا ونرى الامريكان يضربون الدواعش جوا ومن حق دول الجوار الدفاع عن امنها القومى

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  • واجب على كل دول الجوار دعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب الليبى بقرار رسمى بمحاربة الارهاب وسحق المليشيات الارهابية فهذا دعم الشعب الليبى ويرحب به بخلاف دعم قوى الشر فى تركيا وقطر للمليشيات الارهابية فهذا مرفوض ولا شأن لدولتين ليست من دول الجوار بالشأن الليبى

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