الجيش السوداني ينفي إرسال قوات إلى ليبيا

نفت القوات المسلحة السودانية يوم السبت ما سمتها مزاعم تقرير أممي بإرسال السودان ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال بجانب قوات الجيش الليبي.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إنّ ”هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية“.

وأشار الحسن، في بيان صحفي نقلته قناة ”طيبة“ الفضائية، أنّ ”قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية“.

وأكد أنّ ”الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم“، مؤكدًا أنّ ”الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة“.

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