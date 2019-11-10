بالصور.. تنظيف شبكات تصريف الأمطار في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، استعدادا لموسم الشتاء.

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار بجزيرة دوران السلماني (جزيرة الجرات)، وبشارع خالد بن الوليد، وشارع صيدلية الشعب بحي السلماني الشرقي، وحي الحدائق تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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ونشرت بلدية بنغازي صورا لعمال يباشرون عمليات التنظيف في بعض المناطق المذكورة. يذكر ان هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة اعادة الإستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة إجراء مناقلة مالية قدرها 18 مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة؛ لدعم شركة المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

الشتاء.

من أعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي في بنغازي. (بلدية بنغازي)

من أعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي في بنغازي. (بلدية بنغازي)

من أعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي في بنغازي. (بلدية بنغازي)

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