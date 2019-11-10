توقعات الامطار اليوم الأحد في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير حول حالة الطقس في ليبيا أن الفرصة مازالت متاحة اليوم لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الجنوب الغربي والجفره وشرق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأضاف الخبراء أن هذه الامطار تصحبها خلايا رعدية أحياناً ، وتوقع الخبراء أن يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق.

وكان المركز الوطني للارصاد توقع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق شمال ليبيا والجنوب الغربي واحتمال سقوط امطار على مناطق متفرقة خفيفة إلى متوسطة. متوقعاً أن تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي من ابتداءاً من اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

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