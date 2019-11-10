المنصوري : يوجد عزوف كبير من مسلحي الوفاق عن المشاركة في القتال

كشف قائد محاور عين زارة التابع للجيش، اللواء فوزي المنصوري، عن عزوف عدد كبير من عناصر المجموعات المسلحة عن المشاركة في القتال في الجبهات حول طرابلس، بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفها.

المنصوري لفت في تصريح خاص للعين الإخبارية، إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقدم الواضح لقوات الجيش الذي حقق تقدمات كبيرة في جبهات القتال يوم الجمعة، خاصة في محاور عين زارة، حيث تمت السيطرة على الة جرف كبيرة كانت تستخدمها المجموعات المسلحة لإقامة السواتر الترابية.

كما أكد أن قوات الجيش تحقق انتصارات ملحوظة في جميع المحاور، وتكبد مسلحي الوفاق خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العديد منهم، بالإضافة إلى ضربات سلاح الجو الذي أحدثت خسائر فادحة في صفوف المليشيات.

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