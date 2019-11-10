مركز مكافحة الأمراض: تم تسجيل 429 حالة مصابة بمرض اللشمانيا خلال أسبوع

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ44 من الفترة 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 18 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 4 حالات فضلا عن 9 حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه،بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 45 حالة متلازمة يرقان وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 429 حالة ليشمانيا.