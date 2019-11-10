فون : التفاوض مع حكومة الوفاق لوضع حد للأزمة الليبية إهدار للوقت

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني، والدبلوماسي الأسبق، فريدريس فون، أن استمرار الأزمة الليبية بات أمرا غير مقبول.

فون لفت في تصريح لصحيفة البيان، إلى أن استمرار التفاوض التقليدي مع حكومة الوفاق برئاسة السراج لن يضع حدا للأزمة الليبية.

وأضاف أن السراج مدعوم من تركيا، ومن مصلحة أنقرة تهديد أوروبا بالمهاجرين، لهذا تحرك وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اخر الشهر الماضي، بدعم أممي، وقام بزيارة ليبيا والتنسيق لمؤتمر جامع في برلين، يتم الإعداد له حاليا بخطى متسارعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا