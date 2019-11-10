شركة الكهرباء: العثور على جثة بمنطقة الساعدية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء العثور على جثة لأحد الوافدين الأفارقة في منطقة الساعدية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مدير إدارة توزيع الجفارة أفاد أفادنا مدير إدارة توزيع الجفارة بورد بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الساعدية منذ ليلة الجمعة الماضية موضحا أنه أثناء الكشف أتضح وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية ووجود شخص متوفي أسمر البشرة “أتضح أنه من إحدى الدول الإفريقية” وبجانبه آلة قطع الاسلاك.

ورجحت الشركة أن المتوفى سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الاسلاك، مبينة أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك وذهبت إلى عين المكان للكشف على الجثة وتم إعطاء الإذن بتركيب الاسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

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