الجيش السوداني ينفي إرسال جنود إلى ليبيا

أكد الجيش السوداني حرصه على النأي بنفسه عن التورط في التدخل بالقتال الدائر في ليبيا، نافياً كافة الأخبار المتداولة عن إرسال 1000 جندي من قوات الدعم السريع لدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، خلال تصريحات صحفية أن الجيش مُلتزم بالاتفاقيات الدولية والأممية التي تُجرّم مثل هذه الأفعال، ويحرص على دعمها وتعزيز نجاحها، مُشيراً إلى أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية ليُرسل مُقاتليه إلى أي دولة.

ووصف الحسن الأخبار التي تتحدث عن إرسال جنود من الجيش السوداني للقتال في ليبيا بـ”الادعاءات التي تأتي في إطار الكيد المنهجي للمؤسسات القومية”.

يُشار إلى أن تصريحات المتحدث باسم الجيش السوداني قد جاءت رداً على أخبار تناقلتها وسائل إعلامية بشأن تقرير دولي تحدّث عن خرق سوداني للعقوبات المفروضة على ليبيا بإرسال 1000 جندي إليها في يوليو الماضي.

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