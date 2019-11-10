نافيًا ادعاءات “الجزيرة”..الجيش السوداني لم نرسل 1000 جندي إلى ليبيا و”لسنا شركة أمنية”

أخبار ليبيا24

نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إرسال ألف جندي من قوات “الدعم السريع” لدعم الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضاف الحسن في حديث صحفي لقناة “طيبة” الفضائية “نحن لسنا شركة أمنية، وقوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية”.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أن الجيش ​ يعمل على دعم وتعزيز نجاح قوات الدعم السريع ، لما تمتاز به هذه القوات من مهنية”.

وتابع الحسن أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حول إرسال 1000 جندي إلى ليبيا دعما لحفتر في مواجهة حكومة الوفاق مجرد ادعاءات تأتي في إطار الكيد المنهجي للمؤسسات القومية.

وأفاد أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مشددا على أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.

وكانت قناة “الجزيرة” القطرية ذكرت السبت، أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، أفادت بأن السودان أرسل، في يوليو الماضي، 1000 جندي إلى ليبيا، دعما لحفتر.

وأضافت الجزيرة أن التقرير الذي قالت إنها تحصلت على نسخة منه خلص إلى أن دولا، بينها السودان، خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا منذ عام 2011.

وأوضحت قناة الجزيرة أن التقرير أضاف أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24