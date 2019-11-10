بلدية بنغازي: تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في حي السلماني الشرقي وحي الحدائق.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه تم تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار بجزيرة دوران السلماني (جزيرة الجرات) وشارع خالد بن الوليد (شارع صيدلية الشعب) بحي السلماني الشرقي وحي الحدائق تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدي.

وأوضحت البلدية أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وذلك استعدادا لفصل الشتاء.

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