اخبار ليبيا الان

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر، حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا بجميع مراكز التطعيمات في كافة أنحاء ليبيا تحت إشراف إدارة التطعيمات بالمركز.

وقال المركز في بيان، إن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين وتستهدف النساء الحوامل والأعمار فوق الـ55 عاما، ومقدمو الخدمة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لضمان سلامتهم طيلة فصل الشتاء.

ووفق البيان سيعقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل بمقر فرع المركز بسوق الجمعة رفقة مدير إدارة التطعيمات د. عبد الباسط سليمان سميو للإعلان رسميا عن انطلاق الحملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك