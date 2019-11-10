ارتفاع الدولار والإسترليني بالسوق الرسمية

ارتفع السعر الرسمي للدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع.

صعد الدولار الأميركي بفارق 0.0025 دينار، مسجلا 1.4076 دينار اليوم مقابل 1.4052 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية للمصرف المركزي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.7983 دينار مقارنة بـ1.8053 دينار بفارق 0.0070 دينار. لكن اليورو انخفض بفارق 0.0035 مسجلا 1.5509 دينار مقابل اليورو 1.5544 دينار الخميس.

وفي عملات دول الجوار، تراجع الدينار التونسي بفارق 0.002 دينار، مسجلا 0.494 دينار ليبي، مقارنة بـ0.496 دينار ليبي الخميس، في حين واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 دينار.

على صعيد العملات الآسيوية، واصل الين الياباني استقراره مقابل الدينار عند مستوى 1.29 دينار، بينما صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0010 دينار، مسجلا 0.2013 دينار مقابل 0.2003 دينار في ختام الأسبوع الماضي.

وسجلت العملات الخليجية ارتفاعا في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ صعد الريال السعودي إلى 0.3753 دينار مقابل0.3747 دينار أمس، بفارق 0.0006 دينار، كذلك زاد الدرهم الإماراتي إلى 0.3832 دينار مقابل 0.3826 دينار بفارق 0.0006. أما الليرة التركية، فقد استهلت التعاملات بانخفاض بفارق 0.0005، لتسجل 0.2441 دينار مقابل 0.2446 دينار الخميس.

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