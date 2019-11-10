نقص التمويل يُؤثر على استجابة “يونيسيف” في ليبيا

أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا حاجته لمبلغ مالي يُقدّر بنحو 15 مليون دولار ليتمكّن من تأدية عمله بالشكل المطلوب حتى نهاية العام الجاري.

وأكد المكتب في بيان له، معاناته من فجوات كبيرة بالتمويل في جميع أنشطة الصحة والتغذية المنقذة للحياة، والمياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وحماية الطفل.

وأشار البيان إلى أن نحو 5000 طالب ليبي قد تأثروا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بالقتال المسلح الدائر في طرابلس وضواحيها، كما لفتت المنظمة إلى حاجة أكثر من 128 ألف نازح لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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