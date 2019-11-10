مكافحة المخدرات بنغازي تضبط تاجر أقراص مخدرة بمنطقة بنينا

أخبار ليبيا24

أعلن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي ضبطه شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً بمنطقة بنينا.

وأوضح الفرع أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها قيام الشخص المذكور بالاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً بمنطقة بنينا تم تكليف أعضاء التحريات بتحري وجمع المعلومات عنه.

وأكد حيث فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي أنه تم تأكيد صحة المعلومات وهو من ذوي السوابق بالاتجار بالأقراص المخدرة.

وأشار إلى أنه تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً حيث ضبط بحوزته على عدد (70) قرص مخدر نوع “أرتان” وعدد (4) أقراص مخدرة ومؤثرة عقلياً نوع “ترامادول”.

ولفت الفرع إلى أن الكمية المضبوطة بلغت حوالي (74) قرص مخدر ومؤثر عقلياً مختلف الأنواع، موضحًا أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

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