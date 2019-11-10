الأرصاد: تقلبات جوية ورياح نشطة وأمطار رعدية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي، تأثر أغلب مناطق ليبيا بداية من الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مع فرصة هطول أمطار رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، مشيرا إلى هبوب رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع نسبي للحرارة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، احتمالية سقوط أمطار رعدية متفرقة اليوم، على بعض مناطق الخليج – الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– تتكاثر السحب غدا على أغلب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الزاوية حتى سرت والدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على بعض المناطق، وتكون قوية يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الساحلية، وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا وملحوظا من مساء الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

– تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بنغازي والجبل الأخضر إلى 60 كم/س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول مساء الثلاثاء إلى غربية معتدلة السرعة مع تحسن تدريجي في الطقس.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتتراوح على أقصى الساحل الشرقي وجالو والجغبوب بين 27 و29 درجة مئوية، وترتفع بشكل ملحوظ غدا على أغلب المناطق ثم تسجل انخفاضا من مساء يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– تتكاثر السحب على مناطق (الجفرة – سبها – أوباري – مرزق – القطرون – غات) مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية.

– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية على أغلب المناطق.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس، ليشمل يوم الثلاثاء أغلب المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

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