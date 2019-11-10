الأرصاد تحذر من رياح قوية سرعتها 25 عقدة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية، الليلة وغدا، على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، ومن الخليج إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ولا يتجاوز ارتفاعه 1.75 متر على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر الليلة وغدا، مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تكون شمالية غربية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت سـرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل الليلة وغدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل مصراتة وسرت بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، تكون جنوبية غربية صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على السحل الممتد من الخليج إلى شحات.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل الخليج إلى شحات، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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