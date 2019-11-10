المؤقتة: هذه أهداف الملتقى العلمي لبرامج الصحة المدرسية

تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات الملتقي العلمي لبرامج الصحة المدرسية بالبيضاء تحت شعار “نعم لتعزيز صحة أبنائنا”.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الملتقى الذي تنطلق أعماله بمدية البيضاء يبحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال أهم الأمراض المدرسية والتطعيمات في السن المدرسية وبيئة المدرسة الصحية وتعزيز الصحة النفسية في المدارس والتغذية الصحية العلاجية، كما يشهد المشاركون الفعاليات العلمية وجلسات النقاش المفتوح التي يعقدها الملتقى ضمن برنامجه بهدف تطوير خدمات الصحة المدرسية في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدماتها وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه الي اعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية بالبلاد .

ويشمل المؤتمر العديد من النشاطات منها إلقاء محاضرات علمية قيمة من قبل أساتذة من مختلف المدن الليبية وعرض للعديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية

ويهدف الملتقي إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولا لخدمات رعاية صحية جيدة، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع لبرامج الصحة المدرسية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي وفق لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة خلال عام 2019 .

ويستهدف الملتقي العمل علي توحيد الجهود ورفع الكفاءة من خلال التدريب في عدة مجالات لكافة العناصر الطبية والفنية وتقديم الخدمات ذات جودة عالية ووضع وتعزيز

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