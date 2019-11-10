«تعليم زليتن» تطالب المعلمين المنتسبين بالتوجه إلى إدارات المدارس لاستكمال إجراءات العمل

دعت مراقبة تعليم زليتن، المعلمين المنتسبين الجدد «المتعاونين»، ممن جرى تكليفهم في العام الدراسي الماضي، والمستمرين في العمل، للتوجه إلى إدارة المدارس وتعبئة النماذج الخاصة بهم لاستكمال إجراءات العمل.

جاء ذلك في بيان نشرته مراقبة تعليم زليتن، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بعد أسبوع من إعلانها عدم وقف مرتبات العاملين الواردة أسماؤهم في قرار وزارة التعليم رقم 1127 بشأن إيقاف مرتبات موظفين ليس لهم بيانات، وذلك حتى انتهاء لجنة حصر العاملين المكلفة من الوزارة من أعمالها.

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وفي مطلع الشهر الجاري، خاطبت وزارة التعليم، رؤساء اللجان النوعية بالمراقبات، بتشكيل لجان في كل مراقبة برئاسة مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة وعضوية آخرين، تقوم بتعبئة بيانات العاملين وفق النماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم إرفاق البيانات بالرقم الوطني (أصل) وإفادة بالحالة الوظيفية معتمدة من جهة العملة (استمرارية العمل)، وتحال النماذج بعد استكمالها إلى اللجنة المركزية من نسختين (ورقية وإلكترونية)، وذلك حرصا على سرعة معالجة أوضعا من شملهم القرار بإيقاف مرتباتهم.

وأصدرت الوزارة، في 27 أكتوبر الماضي، قرارا يقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات، قبل أن تعتذر إلى العاملين الذين وردت أسماؤهم في القرار، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم.

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