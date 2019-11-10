مؤسسة النفط: إيرادات أكتوبر بلغت 2.2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات اكتوبر 2019 بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 381 مليون دولار امريكي (21 في المائة) مقارنة مع ايرادات سبتمبر 2019

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات تأتي من مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية ومنتجات النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الضرائب والأموال التي يتم الحصول عليها من عقود الامتياز.

وبين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أنه “على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة على أرض الواقع وارتفاع أسعار النفط، إلا أن الإيرادات زادت في أكتوبر من خلال الانتاج المستمر وارتفاع المبيعات” مشيرا إلى أن هذه الإيرادات توفر موارد حيوية للشعب الليبي واستمرارية امداداتها يساهم في تحقيق الاستقرار في السوق.

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