إيرادات مؤسسة النفط تزيد 21% في أكتوبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 2.2 مليار دولار، أي بزيادة قيمتها 381 مليون دولار، ونسبتها 21% مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر الماضي.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية، والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

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وتتضمن إيرادات شهر أكتوبر 2019 عائدات مبيعات شحنات تم تصديرها في شهر سبتمبر وتحصيلها في شهر اكتوبر، حسب بيان صادر عن المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: «على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج. إنّ هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية»، حسب ما نقل بيان المؤسسة على موقع «فيسبوك».

وتحرص المؤسسة الوطنية للنفط على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018.

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