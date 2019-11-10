وصول 12 ألف رأس من الأغنام المستوردة إلى بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري السفينة “باسفيك” لنقل المواشي التابعة للوكيل الملاحي شركة المسار قادمة من إسبانيا.

ووفقا للبيات التي نشرها الميناء فأن السفينة تحمل على متنها عدد 12 ألف رأس من الأغنام إضافة إلى 250 رأسا من الأبقار.

وفي السياق ذاته ذكرت إدارة الميناء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها على موعد مع دخول السفينة “لينا اف” لنقل الحاويات والتي تتبع للخط الملاحي “ام اس سي”.

وأشارت إلى أنها تحمل على متنها 167 حاوية من البضائع والسلع المختلفة بالإضافة إلى السفينة “أي تي 27” التابعة لوكالة الربان للتوكيلات الملاحية محملة بـ 10 آلاف طن من حبوب فول الصويا.

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