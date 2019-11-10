مركز الأرصاد الجوية في ليبيا يحذر من تقلبات جوية غد الإثنين

أخبار ليبيا24- خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا اليوم الأحد من تأثر المناطق الشمالية بتقلبات جوية بداية من يوم غد الإثنين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في بيان له أن التقلبات الجوية ستكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وتكون جنوبية مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المحتمل هبوط الرؤية الأفقية على مناطق الشمال الشرقي.

ولفت إلى أنه ستكون الرياح جنوبية غربية نشطة الى قوية في المساء على المناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط أمطار رعدية، فيما ستكون جيدة على بعض المناطق .

من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن سرعة الرياح يوم الثلاثاء ستتجاوز 60 كم في الساعة خاصة على المناطق الساحلية وستعمل على إثارة الغبار والأتربة وانخفاض واضح في درجات الحرارة واضطراب البحر.

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