الجيش يرد على اتهامات الوفاق بوجود مرتزقة روس في صفوفه

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن حديث المسؤولين في حكومة الوفاق عن وجود مرتزقة روس في صفوف قوات الجيش يفتقر إلى أي أدلة.

المحجوب أشار في تصريحات لقناة الحرة، أمس، إلى أن حكومة الوفاق تستخدم أساليب سياسية وإعلامية، نظرا لخسائرها في المعارك، مضيفا أن هذا الاتهام قديم، وقد جرى تكراره خلال المعارك في مدينة بنغازي، ولكنه كان ولا يزال غير صحيح ولم يقنع الرأي العام في الشارع.

كما أوضح المحجوب أن قوات الجيش قبضت خلال الأشهر الماضية على طيار أجنبي مرتزق، كان يقود طائرة سقطت في محاور القتال، واعترف بأنه يتقاضى أموالا من حكومة الوفاق لقتال الجيش.

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