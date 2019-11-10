الحمروش تكشف ما وراء الأرقام الضخمة لعدد مستخدمي الفيسبوك في ليبيا

أكدت وزير الصحة الأسبق في أول حكومة بعد سقوط طرابلس فاطمة الحمروش وجود عدد كبير من حسابات الفيسبوك الوهمية التي تهدف لزعزعة الأمن في ليبيا.

وقالت الحمروش في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنه بموجب إحصائية صادرة عن إدارة الفيسبوك فإن عدد مستخدمي الفيسبوك بليببا في أكتوبر 2019، “وصل إلى 4999000 أربع مليون وتسعمائة وتسع وتسعون مستخدم” مضيفة أن “عدد كبير جدا منها حسابات وهمية تهدف لزعزعة الأمن بليبيا ونشر خطاب الكراهية والفتن، وتدمير النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية”.

وأردفت “حسب هذه الإحصائية، ليبيا تتصدر دول العالم في عدد مستخدمي الفيسبوك” وتابعت “بالمنطق: هذا العدد مستحيل، وبالتالي تتضح الصورة لمن لا يزال لم يراها: يوجد برنامج تدميري لليبيا، تخدمه القوى التي تقف خلف هذه الحسابات الوهمية”.

وتابعت “على الجميع الانتباه وعدم خدمة هذا المخطط” مضيفة “يصبح واجبا وطنيا لا خيار فيه بالإحجام عن نشر ما يرد من معلومات كاذبة في هذه الصفحات، إضافة لضرورة نشر الوعي بين المواطنين ومحاربة هذه المصادر بإظهار الحقائق مع التبليغ عن هذه الصفحات لإدارة الفيس لإقفالها”.

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