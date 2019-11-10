هذه نتائج لقاء سيالة بسفير بوركينافاسو

التقى اليوم الأحد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سفير بوركينافاسو المعتمد لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن السفير أكد أن السفارة البوركينية تواصل عملها من داخل العاصمة طرابلس ولم تغادها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي.

وأكد سيالة أن السفارة البوركينية في طرابلس ستكون مركزاً أساسياً في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام القادم مضيفا أن السفارة باشرت الترتيبات اللازمة التي تمكن البوركينيين المتواجدين على الأراضي الليبية من المشاركة في هذه الانتخابات؛ مضيفا أن أعضاء من اللجنة المركزية للانتخابات وصلوا منذ عدة أيام للبدء في الترتيبات استعدادا لإجراء الانتخابات؛ وسيتوالى وصول أعضاء آخرين في إطار الاستعداد لهذه الانتخابات بما في ذلك حصر المواطنين البوركنيين المتواجدين على كامل التراب الليبي ليتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي.

من جانبه سيالة أن الجهات الليبية المختصة ستقدم كافة المساعدات التي تطلبها السفارة لإنجاح هذه الانتخابات؛ كما تطرق لاشتباكات طرابلس مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا وأن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار.

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