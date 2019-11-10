قبيلة التواجير بدرنة تبارك انتصارات القوات المسلحة

باركت قبيلة التواجير بالمنطقة الشرقية، انتصارات القوات المسلحة من أجل إعادة الوطن والدولة، داعية إلى أن يتم النصر بتحرير العاصمة.

وفي بيان أصدرته القبيلة بمدينة درنة، أكدت دعمها للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وأشادت بالدور الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب، مطالبة رئيس مجلس النواب والحكومة المؤقتة بمزيد من الدعم السياسي للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.

كما ثمنت قبيلة التواجير الدور الذي قامت به المناطق المجاورة أثناء تحرير مدينة درنة، موجهة الشكر لكل من أسهم في إعادة الدولة ومؤسساتها المدنية.

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