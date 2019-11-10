المستشفيات الأردنية الخاصة: جهات ليبية تعرقل تسديد الديون البالغة 220 مليون دولار وسنلجأ للقضاء

ليبيا – طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري مجدداً الحكومة بالالتفات إلى قضية الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية ووضعها في سلم أولوياتها لتجنيب قطاع المستشفيات الخاصة مواجهة أوضاع لا تحمد عقباها.

الحموري قال في بيان أصدره اليوم الأحد وفقاً لموقع “الغد”الأردني إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر كانون أول 2018 الأمر الذي يتطلب من الحكومة تحركاً جدياً لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة وإغلاق هذا الملف.

وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية والتي تبلغ 220 مليون دولار.

الحموري أعرب عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لنداءات قطاع المستشفيات الخاصة المتكررة للتدخل بشكل حازم وجدي وممارسة ضغوط على الحكومة الليبية لإلزامها بتسديد الديون المعلّقة منذ عدة سنوات،مؤكداً أن الجمعية لا تزال تدرس إمكانية اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة والتي أقرت بها الحكومة الليبية بعد تدقيقها من قبل شركة تدقيق معتمدة لديها.

ومن جانبه،قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة إنه يعتقد بأن هناك جهات ليبية داخل ليبيا وفي الأردن تعمل ولأسباب معلومة على اعاقة اغلاق ملف الديون وعدم تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأردنية والليبية بتاريخ الـ3 من شهر ديسمبر للعام الماضي والذي كان من المفروض أن يتم بموجبه تسديد كامل مبلغ الديون خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة قال إن من الواضح أن الجانب الليبي لا يراعي الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات الخاصة نتيجة عدم تسديدها لمطالبات تلك المستشفيات ولجوئه على ما يبدو إلى اسلوب المماطلة الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بقطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية