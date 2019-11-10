قتيلين بقذيفة عشوائية قرب الخلة

أسفر سقوط قذيفة عشوائية في المنطقة الرابطة بين الخلة والسدرة صلاح الدين عن مقتل مواطنين يُدعى الأول شعبان الأخضر والثاني محمد أحمد الأطرش، بحسب ما توارد بين سكان المنطقة.

وتحدث شهود عيان من داخل المنطقة، عن سماع أصوات سيارات إسعاف متوجهة نحو موقع سقوط القذيفة، فيما تحدث آخرون عن سقوط عدد من الجرحى جراءها، بينما لم تُعلن الجهات الطبية الرسمية حتى الآن عن إحصائيات الضحايا إن وُجدت.

يُشار إلى أن الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق قد تجددت ظهر اليوم قرب محطة الأقمار الصناعية جنوب منطقة سوق الخميس امسيحل.

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