“الأمراض السارية” ينفي تسجيل إصابة بالملاريا

نفى مصدر بالمركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة؛ في اتصال بـ218 صحة الأخبار المتداولة عن رصد حالة إصابة بمرض الملاريا ببلدة ونزريك 170 كيلو متر جنوب سبها.

وأشار المصدر إلى أن المختبر التابع للمركز ونقاط الرصد والفرق العاملة في الأقسام الطبية بمركز سبها الطبي لم تبلَّغ أو ترصد أيّ حالة من هذا النوع؛ مستغربا من الإعلان وتداول خبر كظهور حالة إصابة بالملاريا دون التثبت العلمي والطبي الدقيق.

وأوضح خلال حديثه أن نشر مثل هذه الأخبار وتداولها دون دليل صحيح تتسبب في ضرر على أمن المواطن والمجتمع على حد سواء .

وأضاف المصدر أن المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة وضع خططا استباقية للتعامل مع مثل هذه الحالات إن وجدت أو تم رصدها أو الإبلاغ عنها من أي مختبر خاص أو عمومي.

ومن جهته، نفى الناطق باسم مركز سبها الطبي، محمد اقرين استقبال أي حالة مصابة بمرض الملاريا.

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