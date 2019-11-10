مؤسسة النفط تسجل ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر من النفط والغاز

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر أكتوبر 2019 قد بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي أي بارتفاع قدره 381 مليون دولار أمريكي أي 21% مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019.

إيرادات المؤسسة تتمثل وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في هذا الصدد معتبراً انه على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي واستمرار في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية.

كما تتضمن إيرادات شهر أكتوبر 2019 عائدات مبيعات شحنات تم تصديرها في شهر سبتمبر وتحصيلها في شهر اكتوبر.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن حرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية بدليل نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018.