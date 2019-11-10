النشرة الوبائية : تسجيل 429 حالة ليشمانيا خلال أسبوع

أصدرت إدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الرابع والأربعين، عن الفترة من الثامن والعشرين من أكتوبر، وحتى الثالث من نوفمبر الجاري.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية بحسب المكتب الإعلامي للمركز أن الأسباب الرئيسية للأمراض هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب النشرة فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت ثماني عشرة حالة، في حين بلغت حالات الإصابة بالسحايا أربع حالات، فضلا عن تسع حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بينت الإدارة من خلال نشرتها تسجيل خمس وأربعين حالة متلازمة يرقان.

فيما تم تسجيل أربعمئة وتسع وعشرين حالة ليشمانيا.

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