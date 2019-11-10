محاولة سرقة أسلاك الكهرباء وراء انقطاع التيار عن الساعدية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن منطقة الساعدية جنوب غربي العاصمة، منذ يوم الجمعة، بسبب محاولات سرقة الأسلاك.

ولفتت الشركة في منشور لها إلى أنه بعد ورود بلاغ من مدير إدارة توزيع الجفارة، بانقطاع التيار، أظهر الكشف وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني ثلاثين بالساعدية، ووجود جثة شخص أفريقي، وبجانبه الة قطع الأسلاك.

ورجحت الشركة أن الشخص الذي وجدت جثته سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، في إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

هذا وأشارت الشركة إلى أنه قد تم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

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