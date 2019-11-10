مصرف الجمهورية.. أول مصرف ليبي يتحصل على عضوية ايوفي

وقع مصرف الجمهورية الليبي، مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة والمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات مؤتمر ايوفي -البنك الدولي السنوي الرابع عشر للأعمال المصرفية والمالية الإسلامية، المنعقد في 3-4 نوفمبر 2019 بمدينة المنامة بالبحرين تحت عنوان (التحولات الجذرية في منظومة المالية الإسلامية الدولية: الحاجة إلى الحوكمة والمعيرة والدعم الرقابي) كراعي رئيسي للمؤتمر وبوفد من مسؤولي المصرف.

وبهذا يعتبر مصرف الجمهورية، هو أول مصرف ليبي يتحصل على عضوية (ايوفي) ويقوم بتوقيع هذه المذكرة، والتي تهدف إلى تفعيل إطار التعاون بين المؤسستين في مجال التطوير المهني ورفع القدرات، وكذلك تبادل الخبرات من خلال دعوة مصرف الجمهورية للمشاركة في ورش العمل وجلسات الاستماع الخاصة بإصدار المعايير الجديدة اسوة ببقية اعضاء الهيئة.

وتم تكريم مصرف الجمهورية باعتباره الراعي الرئيسي، حيث كانت مشاركة المصرف بجناح انيق تم فيه التعريف بمصرف الجمهورية وخدماته التي يقدمها عبر المطويات والملصقات والأعمال المرئية التوضيحية التي عرضت في قاعة المؤتمر الرئيسية والقاعات الجانبية، كما لاقى الجناح اقبالا كبيرا حيث فتح باب النقاش والرد على تساؤلات الزوار والمؤسسات المالية كما تم التطرق الى تجربة مصرف الجمهورية باعتباره أول مصرف ليبي يقدم صيغ ومنتجات التمويل الاسلامي في السوق المصرفي الليبي.

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