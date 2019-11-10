اجتماع موسع لمديري الشركات العامة لخدمات النظافة بالمنطقة الشرقية

عقد مديرو الشركات العامة لخدمات النظافة بالمنطقة الشرقية، أمس، بمدينة المرج، اجتماعا موسعا لدراسة التحديات والعقبات التي ترهق عمل الشركات العامة للنظافة.

المجتمعون طالبوا بسرعة صرف المرتبات المتأخرة للعاملين بهذه الشركات، تفاديا لتوقفها عن العمل، مناشدين وزارة الحكم المحلي سرعة إيجاد الحلول المالية الممكنة، كما طالبوا الجهات العامة بالتعاون والوقوف مع الشركات العامة للنظافة كي تتمكن من أداء أعمالها المنوطة بها على أكمل وجه، وضرورة استصدار قوانين لجباية رسوم النظافة، وتشجيع الإيرادات المحلية.

كما طالبوا بدعم الشركات فنيا لتطوير معداتها واستمرارها في أداء الأعمال الموكلة لها.

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