انتشال جثة مواطنيّن من منطقة الخلة وتسليمهما إلى مستشفى طرابلس الطبي

أكد الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم، مالك مرسيط، أن فريقا طبيا من مستشفى «الشهيد سالم النفيص» الميداني (صلاح الدين سابقا) التابع للمركز انتشل اليوم الأحد، جثتين لمواطنين اثنين من منطقة الخلة وتسليمهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طرابلس الطبي.

وأوضح مرسيط في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الجثتين تعودان لكل من: «شعبان علي الأخضر، ومحمد أحمد الأطرش»، مشيرا إلى أنهما «تعرضا لقذيفة عشوائية وهما أمام المنزل الأمر الذي تسبب في وفاتهما نتيجة الإصابات البليغة».

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